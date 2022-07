Terugbrengen capaciteit kost Delta Air Lines geld

Het verlagen van de capaciteit om de drukte op de luchthavens het hoofd te bieden loopt bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines in de papieren. De partner van KLM zette nog wel een winst in de boeken, maar die was lager dan waar kenners rekening mee hielden.

Los van de brandstofrekening stegen de kosten van de maatschappij met 10 procent tot 7,5 miljard dollar. Dat komt ook omdat er meer wordt gevlogen dan een jaar eerder. De beperking van de capaciteit zal het hele jaar nog wel drukken op het resultaat, zo waarschuwde Delta.

Ook de brandstofkosten liepen op. De gemiddelde prijs van brandstof was ruim een derde hoger dan een jaar eerder. In vergelijking met 2019 kostte vliegtuigbrandstof bijna twee keer meer.

Delta sloot het kwartaal af met een operationele winst van 1,5 miljard dollar, krap 1,5 miljard euro. De omzet kwam uit op 13,8 miljard dollar. De kostenstijging zorgt er ook voor dat Delta minder dan verwacht zal profiteren van de opleving in de luchtvaartsector, die twee jaar gebukt ging onder de coronacrisis.

Voor het hele jaar rekent Delta nog wel op een “betekenisvolle winstgevendheid”. Delta is de eerste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die inzage geeft in de resultaten van het tweede kwartaal.