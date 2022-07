Verkoop nieuwe motoren stijgt tot hoogste niveau in dertien jaar

De verkoop van nieuwe motoren is in de eerste helft van dit jaar gestegen tot het hoogste niveau sinds 2009. In totaal werden er 9837 motorfietsen aan de man gebracht, een stijging van 6,4 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens BOVAG en RAI Vereniging pakken steeds meer mensen vaker de motorfiets als praktisch vervoersalternatief. “Dankzij de zachtere winters vormen de weersomstandigheden nauwelijks nog een belemmering om er met de motorfiets op uit te trekken en een unieke mogelijkheid om alle maanden van het jaar ontspannen te blijven rijden”, aldus de brancheorganisaties.

Yamaha is, met een marktaandeel van bijna 16 procent, het populairste motormerk. Kawasaki (13,8 procent) en Honda (13 procent) staan op nummer twee en drie. Daarna volgen BMW en Suzuki, met marktaandelen van respectievelijk 11,4 en 7,3 procent.

Tweedehands motoren waren minder gewild in de eerste jaarhelft. De verkoop van gebruikte motors daalde met 4 procent tot 77.226 stuks.