Verkoop ventilatoren en zwembadjes stijgt vanwege warme dagen

Nederlanders zijn volop bezig zich voor te bereiden op de verwachte zomerse temperaturen van volgende week. Winkelketens HEMA, Blokker en Action merken nu veel meer vraag naar producten als opblaaszwembaden, ventilatoren en mobiele airco’s dan tijdens eerdere weken. HEMA verkoopt nu ongeveer twee keer meer ventilatoren dan vorige week.

“Het wordt nu veel warmer dan eerder verwacht, dus in de winkel zien we dat klanten nu echt gretig kopen om op tijd voorbereid te zijn”, zegt een woordvoerder van Action over de verkoop van ook bijvoorbeeld koelboxen en kleine opzetbadjes voor honden. Bij Blokker lopen “alle seizoensgebonden artikelen zoals ook zwembandjes momenteel harder dan normaal”.

Elektronicaketen MediaMarkt verkocht de afgelopen weken al meer ventilatoren dan de periode ervoor, maar verwacht dat de “enorme toename” nog moet komen. “Pas als echt een hittegolf wordt aangekondigd of als mensen fysiek merken dat de warmte ongemakkelijk wordt, zoals met hete nachten, zien we de verkopen ineens met een factor duizend toenemen.” Volgens een woordvoerder geldt dat vooral voor airco’s.

Bij de ventilatoren die MediaMarkt nu al verkoopt valt op dat er veel aandacht is voor de duurzaamheid ervan. “En je ziet wel dat mensen kiezen voor duurdere ventilatoren. Ze zijn door thuiswerken meer thuis en willen dan iets leuks hebben om tegenaan te kijken.”

Intergamma, het moederbedrijf van bouwmarktketens Gamma en Karwei, ziet “de verkopen de afgelopen dagen zeker toenemen, maar er is nog geen sprake van een piek”. “Ervaring leert ons dat wanneer het drie dagen achter elkaar in de nachten niet voldoende afkoelt, de verkopen sterk stijgen”, zegt een woordvoerster. Wel is alles voorbereid. “De ventilatoren staan weer voor in de winkels. We zijn er klaar voor.”

Leveringsproblemen zijn sinds het herstel van de coronacrisis een wereldwijd probleem, maar de winkels zeggen hier bij deze producten geen last van te hebben. “Dit is een vraag die elk jaar terugkomt, dus deze producten hebben we altijd in ruime hoeveelheden op voorraad staan”, zegt MediaMarkt. HEMA heeft zich voorbereid door ervoor te zorgen dat “al onze winkels en ook de webshop meer dan voldoende voorraad hebben”. Bij Action staan de producten “heel actief gepresenteerd” zodat ze “in de winkel makkelijk te vinden zijn”.

Begin volgende week wordt het in het hele land zomers warm en in het midden en zuiden van het land kan de temperatuur naar 30 tot 33 graden stijgen.