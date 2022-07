Eigenaar kledingketen Uniqlo stijgt op positieve Japanse beurs

Fast Retailing behoorde donderdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Japan. Beleggers kochten het aandeel voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalresultaten van de eigenaar van kledingketen Uniqlo. De stemming op de Aziatische aandelenmarkten was verder gematigd positief. Beleggers reageerden onder meer op de sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse inflatie in juni.

Door de aanhoudende stijging van de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld zal de Federal Reserve de Amerikaanse rente waarschijnlijk stevig blijven verhogen. Een hogere rente remt de inflatie maar kan ook een recessie veroorzaken en doet de al sterke dollar verder in waarde stijgen.

Fast Retailing, dat later op de dag met cijfers komt, dikte ruim 1 procent aan en hielp de Nikkei in Tokio aan een winst van 0,7 procent op 26.669,15 punten. Techinvesteerder SoftBank, net als Fast Retailing een zwaargewicht op de Japanse beurs, klom 1,6 procent. De Chinese beurzen lieten eveneens kleine winsten zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,2 procent. In Seoul kauwden beleggers nog na op de renteverhoging van de Zuid-Koreaanse centrale bank op woensdag en klom de Kospi 0,3 procent.

De All Ordinaries in Sydney steeg 0,4 procent na een beter dan verwacht Australisch banenrapport. Dankzij een sterke banengroei in Australiƫ zakte de werkloosheid in het land tot het laagste niveau in bijna vijftig jaar. De sterke arbeidsmarkt geeft de Australische centrale bank meer ruimte om de rente nog agressiever te verhogen om de inflatie te bestrijden.

In Singapore daalde de beurs 0,8 procent na een tegenvallende economische groei in het tweede kwartaal. Ook kwam de monetaire autoriteit van de stad- en eilandstaat met maatregelen om de inflatie te beteugelen. In de Filipijnen kwam de centrale bank met een verrassende renteverhoging van 0,75 procentpunt om de stijging van de consumentenprijzen te bestrijden.