Europese Commissie: eurozone herstelt minder snel dan verwacht

De economie van de eurozone herstelt minder snel van de coronapandemie dan verwacht en de inflatie stijgt sneller door de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Europese Commissie op basis van voorlopige prognoses, ingezien door persbureau Bloomberg. De ramingen worden later op de dag officieel gepubliceerd.

De commissie is minder positief dan eerder over de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp), onder meer door de sterk gestegen prijzen en de dreiging van energietekorten in de winter die het vertrouwen in herstel aantasten. Daardoor schroeft de commissie de verwachtingen voor het bbp terug naar 2,6 procent dit jaar en 1,4 procent volgend jaar. Eerder verwachtte de commissie nog dat het bbp uit zou komen op 2,7 procent dit jaar en 2,3 procent volgend jaar.

De commissie verwacht verder dat de inflatie dit jaar stijgt naar 7,6 procent in plaats van de eerder geraamde 6,1 procent. Volgend jaar zal deze 4 procent zijn, tegenover de eerder voorspelde 2,7 procent.

De Europese Commissie gaat weliswaar nog uit van economische groei, maar de voorlopige ramingen schetsen een beeld dat er een recessie aan zit te komen, zeker nu ook Rusland de gaskraan verder heeft dichtgedraaid voor Europa vanwege sancties door de inval in Oekraïne.

Voor sommige industrieën in de eurozone kan het wegvallen van Russisch aardgas problemen geven. Producenten in Duitsland, de grootste economie van de eurozone en nog sterk afhankelijk van Russisch gas, krijgen waarschijnlijk het meeste last als energie eventueel gerantsoeneerd moet worden. Dat kan invloed hebben op de productie.

Sommige economen denken dat een recessie onvermijdelijk is in Europa, zelfs zonder het wegvallen van Russisch gas, ook omdat de inflatie nog hoog blijft. Dat maakt de taak van de Europese Centrale Bank (ECB) er niet makkelijker op. Die gaat anders dan bijvoorbeeld de Amerikaanse centrale bank binnenkort voor het eerst sinds tijden de rente weer verhogen.