24.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland aan het werk

Zeker 24.000 vluchtelingen uit Oekraïne hebben voor zover bekend werk gevonden in Nederland. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van meldingen door werkgevers. De Oekraïners vonden vooral een baan in de horeca en via uitzendbureaus. In en om Amsterdam en in de regio Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan.

Sinds begin juni zijn er 10.800 nieuwe meldingen binnengekomen bij het UWV. In april en mei ging het om 13.200 meldingen. Bijna de helft van de vluchtelingen kwam via een uitzendbureau aan een baan. Via de uitzenders vinden Oekraïners werk als bijvoorbeeld productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker. Ook vinden veel vluchtelingen werk in de horeca (12 procent), in de land- en tuinbouw (8 procent) en de zakelijke dienstverlening (5 procent).

Volgens het UWV hebben Oekraïners tot op zekere hoogte ook voor wat lucht gezorgd in sectoren waar een groot tekort aan mensen is. Circa de helft van de mensen is aan het werk gegaan in een sector waar sprake is van personeelskrapte.

Werkgevers hoeven geen tewerkstellingsvergunning voor Oekraïense vluchtelingen aan te vragen. Wel moeten zij sinds april bij het UWV melden als ze een vluchteling in dienst nemen. Zo hoopt het UWV risico’s op misstanden te signaleren en te verkleinen. Als een werkgever geen melding maakt van het in dienst nemen van een Oekraïense vluchteling, kan een boete volgen.

Wanneer een vluchteling ander werk vindt tijdens zijn verblijf in Nederland of stopt met werken moet dit ook door de werkgever aangegeven worden bij UWV. Dit is sinds eind mei 900 keer gebeurd.