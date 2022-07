Binnenvaartsector uit zorgen over beschikbaarheid scheepsruimte

De Nederlandse binnenvaartsector maakt zich grote zorgen over de beschikbaarheid van scheepsruimte voor het vervoer van containers en andere lading over de Nederlandse rivieren. Door de grote vraag naar alternatieven voor gas worden opeens veel schepen ingezet voor het transport van kolen. Daarnaast worden er schepen uit de markt weggekocht of gecharterd om naar het Oostblok te worden overgebracht, voor het vervoer van Oekraïens graan.

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) zegt dat de situatie niet alleen leidt tot sterke prijsstijgingen maar ook tot toenemende schaarste aan scheepsruimte. Volgens de brancheorganisatie moet de hoeveelheid afvaarten hierdoor al noodgedwongen worden afgeschaald. In combinatie met bijvoorbeeld de dalende waterstanden nu het erg warm en droog is, zou dit tot “grote problemen in logistieke ketens” leiden.

Hoe de situatie zich zal ontwikkelen is zeer onzeker, geeft KBN aan. Er is namelijk wel een grote vraag naar allerlei producten. De industriële productie draait ook op volle toeren, ondanks dat er nu soms onderdelen niet geleverd kunnen worden en producten niet afgevoerd. Mede door coronalockdowns in Azië en personeelsgebrek kampen veel bedrijven al langer met verstoringen van leveringsketens.

Alternatieven voor de binnenvaart, zoals spoor- of wegvervoer, zijn slechts beperkt voorhanden, stelt de organisatie verder. Ook daar zou namelijk sprake zijn van capaciteitsproblemen. De binnenvaart blijft zich volgens KBN binnen de beperkte mogelijkheden inzetten om het logistieke systeem in dit deel van Europa in beweging te houden. Maar de branche wil ook meer aandacht voor de huidige problemen bij zowel de Nederlandse als Europese overheid.