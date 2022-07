CBS: Nederlandse export neemt met dik 4 procent toe

De Nederlandse export is in mei flink toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de uitvoer op jaarbasis met ruim 4 procent, waar dat een maand eerder nog 1,2 procent was. Vooral transportmiddelen, chemische producten en metaalproducten vonden gretig aftrek. Het volume van de goederenimport lag in mei 3,6 procent hoger dan in mei vorig jaar.

De uitvoerplus was deels het gevolg van hogere prijzen. De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks.

Het statistiekbureau meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in juli iets gunstiger dan in mei. Dat komt onder andere door een minder sterke krimp van de Duitse productie. Verder vallen wisselkoerseffecten momenteel gunstig uit.