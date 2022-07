Eigenaar Cartier profiteert van heropleving toerisme Europa

Het Zwitserse luxemerk Richemont, onder meer bekend van zijn Cartier-horloges en -juwelen, profiteert volop van de heropleving van het toerisme in Europa. De onderneming zag de totale omzet, geholpen door de flink gestegen Europese verkopen, in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar flink toenemen.

Richemont rapporteerde de afgelopen drie maanden een omzet van 5,3 miljard euro. Dat betekent op jaarbasis een stijging met 12 procent. De verkoop in Europa steeg met 42 procent. Vooral toeristen uit Noord-Amerika en het Midden-Oosten spendeerden meer aan luxeartikelen. Ook Europeanen kochten meer.

De opleving in Europa zorgde er ook voor dat de moeilijke omstandigheden in China het hoofd werden geboden. In China gelden strenge coronamaatregelen die de verkoop van klokjes en sieraden in de weg zaten. De verkopen in China vielen ruim een derde lager uit. In de hele Aziatische regio, exclusief Japan, liep de verkoop daardoor 15 procent terug.

Richemont is zeker niet het enige bedrijf dat met de problemen in China te maken heeft. Ook Burberry voelt de gevolgen van de strenge coronamaatregelen in de tweede economie van de wereld. Die zorgden voor mindere verkopen in de maanden april en mei.

Het Britse merk, vooral bekend van zijn trenchcoats en ruitjespatroon, is veel meer afhankelijk van de verkopen in China dan veel andere luxemerken. Circa een derde van de omzet haalt het bedrijf uit het Aziatische land.

Burberry zag de omzet in winkels die langer dan een jaar open zijn in de maanden april, mei en juni met 1 procent toenemen. Zonder China was dit plus 16 procent. De winkels in China gingen in juni weer open. De verkopen waren sinds die tijd “bemoedigend”, aldus het bedrijf.