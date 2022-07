Europese Commissie wil Russisch goud in nieuw sanctiepakket

De Europese Commissie werkt aan een voorstel om de Russische goudimport in de EU te verbieden als onderdeel van de strafmaatregelen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Ook zoekt de commissie naar manieren om personen aan te pakken die eerdere sancties proberen te omzeilen. Dat zei Eurocommissaris Maroš Šefčovič in Praag, waar hij vergadert met de EU-ministers van Europese Zaken.

“De EU kijkt naar goud, dat een belangrijke grondstof is voor de export van Rusland”, aldus de Slowaak. De goudexport leverde Rusland vorig jaar omgerekend zo’n 14,6 miljard euro op. Het edelmetaal is naast fossiele energiebronnen als olie, gas en kolen een belangrijk exportproduct van Rusland.

Vorige maand kondigden de leiders van de G7 op een top in Duitsland al een boycot op Russisch goud aan. Het gaat om Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Europese Unie neemt ook deel aan het G7-overleg. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zei toen al dat de EU waarschijnlijk Russisch goud zou gaan boycotten om de oorlogskas van president Vladimir Poetin verder te raken.

Tot nu toe is de EU zes sanctiepakketten overeengekomen. Volgens persbureau Reuters besluit de commissie vrijdag over een nieuw pakket, waarin behalve goud ook bepaalde chemische stoffen en machines zouden worden opgenomen. De lidstaten moeten het unaniem eens worden over sancties.