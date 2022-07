Transavia compenseert reizigers bij annulering van vlucht

Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat reizigers compenseren die door onvolledige informatie bij een geannuleerde vlucht extra kosten hebben gemaakt. Tevens worden reizigers opnieuw geïnformeerd over hun rechten als een vlucht wordt geannuleerd, zegt de luchtvaartmaatschappij.

“Eind juni ontstond een hectische situatie omdat we in korte tijd vluchten moesten annuleren vanwege de capaciteitsreductie op Schiphol. Onze informatievoorziening naar passagiers had vollediger gekund, dat zagen wij zelf ook en hebben wij verbeterd, ook met terugwerkende kracht”, laat Transavia in een reactie weten. Volgens Transavia hebben ongeveer 13.000 reizigers een alternatieve vlucht aangeboden gekregen.

De reizigers voor wie het niet lukte een vervangende vlucht te regelen, ongeveer 6000, hebben een uitgebreidere uitleg via mail gekregen over hun mogelijkheden en rechten, aldus Transavia. Het gaat onder meer om terugbetaling of alternatieve vluchten.

Transavia reageert daarmee op kritiek die de Consumentenbond had op de luchtvaartmaatschappij vanwege het niet voldoende informeren van reizigers over de annulering van vluchten. Reizigers konden kiezen tussen terugbetaling van de reissom of het boeken van een vlucht na de zomer, maar volgens de bond moest de luchtvaartmaatschappij meer keuzes bieden. Reizigers mogen ook een andere vlucht kiezen tijdens de zomervakantie, of rond dezelfde reisdatum een andere luchtvaartmaatschappij kiezen. Eventuele extra kosten zijn dan voor Transavia, zegt de bond.

Volgens de bond betaalden klanten zelf duurdere vervangende vluchten omdat Transavia deze keuzes niet bood. Daarop ondernam de bond actie en ging in gesprek met de luchtvaartmaatschappij. Volgens de Consumentenbond heeft Transavia ingezien fout te zitten en toegezegd alles te herstellen. “De eerste verbeterde mails zijn de deur al uit en de informatie op de site van Transavia is inmiddels aangepast. Daar zijn we ontzettend blij mee”, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

Volgens de bond kunnen reizigers die extra geld hebben uitgegeven of gaan uitgeven voor alternatieve vluchten dit geld claimen. Transavia maakt de kanttekening dat er wel recht op restitutie moet zijn. De bond adviseert consumenten wiens vlucht geannuleerd wordt niet meteen geld terug te vragen, maar hun opties goed te bekijken.