Vliegende-automaker: gehouden aan regels rond coronasteun

Het bedrijf PAL-V dat vliegende auto’s maakt, zegt zich “zowel aan de regels als aan de geest” van de zogeheten NOW-regeling te hebben gehouden. Dat laat directeur Robert Dingemanse weten naar aanleiding van een onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie rondom miljoenen euro’s die het bedrijf ontving aan coronasteun.

De inspectie doorzocht donderdag het bedrijfspand in Raamsdonkveer. Daarbij werden administratie, laptops, tablets en telefoons in beslag genomen. Vermoed wordt dat het bedrijf subsidies heeft aangevraagd op basis van onjuiste informatie. Daardoor ontving het bedrijf miljoenen euro’s gebaseerd op een omzet van “enkele tienduizenden euro’s”.

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven geld aanvragen via de zogeheten Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van de overheid. Die regeling was bedoeld om inkomstendaling die te wijten was aan de pandemie op te vangen.

PAL-V zegt twee gerenommeerde accountantsfirma’s – “waaronder een van de ‘Big Four” – te hebben geraadpleegd voor de aanvraag. Ook is overleg geweest met het UWV. Dit gebeurde volgens Dingemanse omdat “de verhouding tussen weggevallen omzet en verkregen NOW ongebruikelijk” was vanwege het “start-upkarakter van PAL-V”. Ook een derde accountant zou goedkeuring hebben gegeven “omtrent de rechtmatige ontvangst van de NOW-subsidie” en dus stelt het bedrijf maximaal zorgvuldig te zijn geweest.

PAL-V zegt met de financiële steun de salarissen van medewerkers te hebben betaald, waardoor niemand ontslagen hoefde te worden. Het bedrijf ziet de uitkomsten van het onderzoek van de Arbeidsinspectie “met vertrouwen tegemoet”.

Het bedrijf kreeg in oktober 2020 te horen dat de ontworpen vliegende auto de openbare weg op mag. De zogenoemde gyrokopter lijkt op een helikopter, maar heeft een rotor zonder motor. Om te vliegen heeft het toestel een startbaan nodig, omdat de rotoren snelheid krijgen door langsstromende lucht. Het kan dus niet zoals een helikopter verticaal opstijgen. Met ingeklapte rotorbladen kan het toestel op de weg rijden. PAL-V hoopt in 2024 de eerste klanten een toestel te leveren.