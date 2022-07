Wall Street schudt recessieangst van zich af

Wall Street komt eindelijk tot rust nadat recessieangst beleggers dagenlang in de greep heeft gehouden. Vrijdag gingen de belangrijke beursgraadmeters in New York met stevige winsten het weekend in. Veel slecht nieuws is inmiddels “ingeprijsd” en er is weer “reden tot optimisme”, constateerde een deskundige van de firma Nationwide.

De voorbije periode waren het vooral zorgen over de hoge inflatie en de toenemende kans op een recessie die de boventoon voerden. Ook moesten de financiële markten slikken dat de Federal Reserve voorlopig door lijkt te gaan met zijn beleid van agressieve renteverhogingen, iets wat voor de waardering van aandelen geen goed nieuws is.

Maar dit alles raakte vrijdag wat naar de achtergrond. De leidende Dow Jonesindex eindigde 2,2 procent hoger op 31.288,26 punten. De brede S&P 500 steeg 1,9 procent tot 3863,16 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 1,8 procent aan tot 11.452,42 punten.

Er waren ook weer wat lichtpuntjes als het gaat om macro-economische gegevens. Zo namen de winkelverkopen in de Verenigde Staten in juni sterker toe dan verwacht. Verder gingen de prijzen voor tarwe op de grondstoffenmarkt in Chicago flink omlaag, waarmee de eerdere prijssprong door de Oekraïne-oorlog weer is uitgewist. En er kwam een hoopgevend bericht uit Saudi-Arabië waar president Joe Biden na een ontmoeting met Saudische leiders zei meer productieverhogingen van het grote olieland te verwachten.

Waar Amerikaanse bankaandelen donderdag nog uit de gratie waren, gingen de koersen vrijdag weer omhoog. Wells Fargo steeg na een goed ontvangen handelsupdate meer dan 6 procent, Citigroup werd zelfs dik 13 procent hoger gezet. Die laatste bank presteerde niet alleen beter dan verwacht maar onderzoekt ook een reeks manieren om Rusland te verlaten.

Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren onder andere investeerder BlackRock en zorgverzekeraar United Health. BlackRock zette een veel lagere winst in de boeken. Het aandeel won niettemin 2 procent. UnitedHealth verhoogde zijn verwachtingen voor het huidige jaar en werd door beleggers ruim 5 procent hoger gezet.

Pinterest won verder meer dan 16 procent aan beurswaarde na berichten dat de activistische investeerder Elliot Management een groot belang nam in het bedrijf achter het digitale fotoprikbord.

De euro was 1,0083 dollar waard tegen 1,0094 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom bijna 2 procent tot 97,61 dollar. Brentolie werd ook ongeveer 2 procent duurder, op 101,09 dollar per vat.