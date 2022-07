Casino’s Macau langer dicht door verlenging coronalockdown

De casino’s van het Aziatische gokparadijs Macau zullen hun deuren nog zeker tot vrijdag gesloten moeten houden. De regering van de autonome regio in China heeft de sluiting van casino’s en andere bedrijven verlengd omdat het maar niet lukt de coronavirusuitbraak onder controle te krijgen. De lockdown van Macau had eigenlijk komende maandag moeten aflopen.

De autoriteiten legden de lockdown afgelopen maandag op. Hij geldt niet alleen voor casino’s en bedrijven, maar ook voor burgers. Het is inwoners van Macau verboden hun appartementen te verlaten, behalve voor essentiële zaken zoals boodschappen.

Macau registreerde sinds half juni ongeveer 1700 besmettingen met het coronavirus. Meer dan 20.000 mensen moeten verplicht in quarantaine omdat de regering een strikt coronabeleid hanteert, dat erop gericht is alle uitbraken de kop in te drukken.

Meer dan 90 procent van de inwoners van Macau is volledig ingeënt tegen corona, maar dit is de eerste keer dat de stad te kampen heeft met de zich snel verspreidende omikron-variant. Macau heeft slechts één openbaar ziekenhuis voor de meer dan 600.000 inwoners, en de medische voorzieningen waren al overbelast voordat het coronavirus uitbrak. De autoriteiten hebben wel een geïmproviseerd ziekenhuis opgezet. Daarbij zijn ongeveer 600 medisch hulpverleners uit China ingevlogen om te helpen.

In het naburige Hongkong beginnen de autoriteiten de strenge beperkingen juist wat terug te draaien, hoewel er dagelijks meer dan 3000 besmettingen zijn. De versoepelingen moeten helpen het financiële centrum en zijn economie weer op gang te krijgen.