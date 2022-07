G20 mogelijk niet eens over slotverklaring

De ontmoeting van de ministers van Financiën en de leiders van centrale banken van de G20-landen in Indonesië gaat waarschijnlijk geen gezamenlijke slotverklaring opleveren. De groep praat onder meer over de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne maar is te verdeeld over dat onderwerp, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

Onder meer de door de oorlog sterk gestegen voedsel- en energieprijzen staan op de agenda tijdens de tweedaagse bijeenkomst op Bali. Gastland Indonesië vreest catastrofale gevolgen voor de armere landen als de G20-leiders niet ingrijpen. Volgens de bronnen blijken de verschillen van zienswijze over de Russische invasie in Oekraïne en westerse sancties echter te ver uit elkaar te liggen om het eens te worden over een slotverklaring.

Ingewijden hadden eerder al gewaarschuwd dat het lastig zou worden om een verklaring op te stellen, omdat daar bij G20-ontmoetingen consensus voor nodig is. Rusland zou dwarsliggen over het taalgebruik dat ingaat op de oorzaak van onder meer de rijzende voedselprijzen en andere problemen.

Onder meer de Amerikaanse minister Janet Yellen (Financiën) en haar Canadese collega Chrystia Freeland haalden vrijdag nog uit naar Rusland. Volgens beide ministers is Moskou door de inval in Oekraïne direct verantwoordelijk voor de gevolgen die de oorlog heeft voor de wereldeconomie.