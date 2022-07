Geen officiële slotverklaring na G20-top, wel ‘sterke consensus’

De ontmoeting van de ministers van Financiën en de leiders van centrale banken van de G20-landen heeft niet geleid tot een gezamenlijke slotverklaring. De deelnemers bereikten een “sterke consensus” over kwesties zoals de mondiale voedselzekerheid, maar bleven verdeeld over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, zei dat de meningsverschillen de ministers van Financiën en de centrale bankiers hadden belet een formeel communiqué uit te brengen. Volgens haar was de groep het wel eens over de noodzaak om de verergerende voedselzekerheidscrisis aan te pakken.

De westerse landen hebben strenge sancties tegen Rusland uitgevaardigd, omdat ze Moskou beschuldigen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Die worden door Rusland overigens ontkend. Andere G20-landen, waaronder China, India en Zuid-Afrika, hebben zich in hun reactie terughoudender opgesteld.

“Dit is een uitdagend moment omdat Rusland deel uitmaakt van de G20 en het niet eens is met de rest van ons over hoe we de oorlog moeten karakteriseren,” zei Yellen. De VS en Canada hadden de oorlog in Oekraïne op de eerste dag van de tweedaagse top sterk veroordeeld.

Het uitblijven van een akkoord over een communiqué weerspiegelt volgens kenners de zwakte van de eens zo machtige economische groepering. “Door de oorlog in Oekraïne is de G20 verlamd”, zo klinkt het.