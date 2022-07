Musk wil rechtszaak over Twitter-overname uitstellen

Miljardair Elon Musk heeft een Amerikaanse rechtbank gevraagd de zaak die Twitter tegen hem aanspant over de afgeketste overname van de berichtendienst uit te stellen naar volgend jaar. Twitter zou volgens Amerikaanse media de rechtszaak in september van start willen laten gaan, maar Musk wil liever niet eerder dan februari in de rechtszaal verschijnen. Volgens zijn advocaten is dat nodig omdat het om complexe bewijslast gaat.

Musk zag onlangs af van de koop van Twitter, maar het sociale mediabedrijf wil de miljardair nu via de rechter alsnog tot de overname dwingen voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel. Met de deal was 44 miljard dollar gemoeid. Musk wordt er onder meer van beschuldigd voorwaarden uit de koopovereenkomst te hebben geschonden.

De Tesla-baas beschuldigde Twitter van “misleidende” verklaringen over het aantal nepaccounts. Het sociale netwerk zegt dat het aantal nepaccounts minder dan vijf procent is, een cijfer dat wordt betwist door Musk die denkt dat het percentage veel hoger ligt. Zijn advocaten hebben aangegeven dat er bergen aan data bekeken moeten worden om die claim te onderbouwen voor de rechter.