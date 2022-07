Vastgoedsector blijft rem zetten op Chinese economie

De problemen in de vastgoedsector blijven een rem zetten op de economie van China. De productie in de sector kromp in het tweede kwartaal van dit jaar met 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, aldus het Chinese bureau voor de statistiek. Het was het vierde kwartaal op rij dat de vastgoedsector de productie zag krimpen. Ook voor de rest van het jaar zijn de vooruitzichten niet goed.

De vastgoedsector levert doorgaans een belangrijke economische bijdrage aan de tweede economie van de wereld. Maar de sector staat de laatste tijd onder grote druk. Huishoudens in tientallen steden zijn gestopt met het betalen van hypotheken omdat projectontwikkelaars de bouw van hun huizen niet hebben voltooid. In staatsmedia stellen analisten dat de kwestie de stabiliteit van het financiƫle systeem kan schaden als huizenkopers in meer steden dit voorbeeld volgen.

In juni daalde de huizenverkoop met bijna een kwart ten opzichte van een jaar geleden. Investeringen in onroerend goed namen met bijna 10 procent af, aldus de officiƫle cijfers die onlangs bekend werden gemaakt.