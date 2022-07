Reuters: Boeing dicht bij miljardendeals op Britse luchtvaartshow

Vliegtuigbouwer Boeing lijkt voorafgaand aan de luchtvaartbijeenkomst in het Britse Farnborough al voor meer dan 15 miljard dollar aan deals in de maak te hebben. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat het luchtvaartconcern komende week waarschijnlijk de verkoop van honderd Boeing 737 MAX-toestellen aan Delta Air Lines naar buiten brengt. Ook zou er een overeenkomst ophanden zijn met het Duitse Lufthansa over de verkoop van tien vrachtvliegtuigen.

Het gaat om de eerste grote commerciële luchtvaartbijeenkomst sinds het begin van de coronacrisis. De show in Zuid-Engeland die komende week gehouden wordt, is vooral van belang voor Boeing, dat in een concurrentiestrijd is verwikkeld met Airbus. Gelet op het aantal orders, lopen de Amerikanen ver achter op hun Europese concurrent.

De laatste tien jaar heeft Airbus duidelijk de markt mee. Boeing worstelt ondertussen met een reeks problemen. Zo kampt het Amerikaanse concern met kwaliteitsproblemen bij de 787 Dreamliner. Daarnaast lukt het Boeing maar mondjesmaat de verkoop van de 737 MAX op stoom te krijgen na twee dodelijke ongevallen in een korte tijd met het toestel een paar jaar geleden.

Inmiddels lijkt het erop dat de leveringen van de 787 Dreamliner binnenkort weer hervat kunnen worden, heeft Reuters zondag begrepen van Boeing-bestuurder Stan Deal. Over de ophanden zijnde deals liet de fabrikant formeel nog niets los. Wel bracht het bedrijf een nieuwe prognose naar buiten voor de verkoop van vliegtuigen in de komende decennia.

De Amerikanen rekenen erop dat er tot 2041 vraag zal zijn naar ongeveer 41.000 nieuwe vliegtuigen. Daarmee is Boeing iets behoudender dan een jaar terug, toen er in een vergelijkbare voorspelling nog op bijna 44.000 leveringen werd gerekend in de periode tot 2040. In zijn prognose houdt het concern rekening met somberder vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei. Wat ook meespeelt is de onzekerheid over leveringen aan Rusland, waaraan het Westen vanwege de oorlog in Oekraïne veel sancties heeft opgelegd.

Net als andere industrieën, heeft ook de luchtvaart de laatste tijd last van verstoring van leveringsketens. Door bijvoorbeeld coronalockdowns in Azië zijn bepaalde vliegtuigonderdelen amper te krijgen. De Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer, die ook aanwezig is in Farnborough, liet zondag weten dat het nog een hele uitdaging zal worden om zijn commerciële leveringsdoelstellingen voor het einde van het jaar te halen. “We hebben last van deze beperkingen in de toeleveringsketen”, verklaarde topman Francisco Gomes Neto in een interview met persbureau Bloomberg.