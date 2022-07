Arcadis in schijnwerpers op beurs na overnamebod op Canadees IBI

Arcadis weet maandag de aandacht op zich gericht op de Amsterdamse beurs na een overnamebod op het Canadese IBI Group van omgerekend 664 miljoen euro. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau denkt zo meer schaalgrootte in Noord-Amerika te kunnen krijgen.

Volgens Arcadis-topman Peter Oosterveer hebben de Canadezen net als Arcadis de visie om “industrieën digitaal te transformeren” en hij denkt dat deze deal kan helpen om op dat gebied verder te groeien. Voor de overnameplannen is Arcadis al verzekerd van de steun van de directie van IBI.

Ook chipbedrijf ASMI heeft een overname aangekondigd. De onderneming koopt het Italiaanse siliciumbedrijf LPE dat zich met zijn productiewerk richt op de snelgroeiende industrie voor elektrische voertuigen. LPE wordt gewaardeerd op 425 miljoen euro en de deal wordt deels in aandelen afgehandeld. Ook kan het zijn dat er later nog 100 miljoen euro betaald moet worden afhankelijk van het halen van bepaalde doelstellingen.

Ajax staat eveneens in de belangstelling bij beleggers. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland bereikte afgelopen weekend overeenstemming over de transfer van Lisandro Martínez. De Argentijnse verdediger stapt voor 57,4 miljoen euro over van Ajax naar het Manchester United van trainer Erik ten Hag. Dat bedrag kan nog oplopen tot maximaal 67,4 miljoen euro.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. De aandelenmarkten in Azië lieten maandag eveneens een positief beeld zien. De stemming op de beursvloeren daar volgde het optimistische sentiment op Wall Street van voor het weekend. Amerikaanse beleggers schudden toen na het verschijnen van nieuwe economische data de recessievrees van zich af die de aandelenmarkten dagenlang in de greep had gehouden.

Verder wordt door de financiële markten vooral gewacht op het losbarsten van het cijferseizoen later deze week en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) van donderdag. Ook wordt de politieke crisis in Italië scherp in de gaten gehouden. De oliemarkten verwerken op hun beurt het nieuws dat de Verenigde Staten erop rekenen dat Saudi-Arabië de oliekraan verder gaat opendraaien.

De olieprijzen zaten maandagochtend weer wat in de lift. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 98,65 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 102,47 dollar per vat. De euro was 1,0086 dollar waard tegen 1,0094 dollar bij het Europese beursslot op vrijdag.