Chipbedrijf Besi onderaan in hogere AEX na adviesverlaging

Besi was maandag de grootste daler in de AEX-index, die verder omhoog ging na de stevige opmars op vrijdag. Het chipbedrijf kampte met een adviesverlaging door Oddo BHF en zakte 1 procent. Olie- en gasconcern Shell profiteerde daarentegen van een herstel van de olieprijzen en behoorde tot de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak met een plus van 2,8 procent.

Beleggers keken verder vooral uit naar het losbarsten van het cijferseizoen later deze week en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Ook wordt de politieke crisis in Italië scherp in de gaten gehouden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent hoger op 680,31 punten. Vrijdag won de graadmeter 1,9 procent. De MidKap klom 1,6 procent tot 903,84 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was koploper in de AEX met een winst van dik 3 procent. Beleggers verwerkten een waarschuwing van de Britse maaltijdbezorger Deliveroo (min 1 procent). Dat bedrijf sprak van tegenwind op de consumentenmarkt en ziet de transactiewaarde van zijn bestellingen teruglopen.

ASMI won 1,1 procent. De chipleverancier koopt het Italiaanse siliciumbedrijf LPE dat zich met zijn productiewerk richt op de snelgroeiende industrie voor elektrische voertuigen. LPE wordt gewaardeerd op 425 miljoen euro en de deal wordt deels in aandelen afgehandeld. Ook kan het zijn dat er later nog 100 miljoen euro betaald moet worden afhankelijk van het halen van bepaalde doelstellingen.

In de MidKap dikte Arcadis 8 procent aan. Het advies- en ingenieursbureau wil het Canadese IBI Group overnemen voor omgerekend 664 miljoen euro. Het bestuur van IBI steunt het bod. Technologiegroep TKH daalde 0,3 procent na een adviesverlaging door analisten van Oddo BHF.

Ajax won 0,8 procent. De beursgenoteerde voetbalclub heeft overeenstemming bereikt over de transfer van Lisandro Martínez. De Argentijnse verdediger stapt voor 57,4 miljoen euro over van Ajax naar het Manchester United van trainer Erik ten Hag. Dat bedrag kan nog oplopen tot maximaal 67,4 miljoen euro.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,1 procent tot 99,70 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 103,55 dollar per vat. De euro was 1,0135 dollar waard, tegen 1,0094 dollar op vrijdag.