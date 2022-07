Franse supermarkten zetten verwarming komende winter lager

Franse winkels en grote supermarkten als Carrefour, Intermarché en Casino gaan de verwarming in de winter wat lager zetten om zo energie te besparen. Ook zullen ze hun verlichte uithangborden meteen na sluiting uitschakelen, hebben ze afgesproken.

De maatregelen die in oktober ingaan, werden maandag aangekondigd door de retailbrancheorganisatie Perifem. Door hun energieverbruik te minderen hopen de winkels mogelijke stroomtekorten in de winter, waarvoor door de Franse overheid is gewaarschuwd, voor te zijn.

President Emmanuel Macron stelde in een toespraak eerder deze maand al dat zijn regering werkt aan een “soberheidsplan” om het energieverbruik in het land terug te brengen. Frankrijk treft net als andere Europese landen voorbereidingen om het zonder Russisch aardgas te stellen.