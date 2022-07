Media: Akkoord luchtvaartmaatschappij SAS en stakende piloten

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS heeft een akkoord bereikt met de stakende piloten, melden de Deense omroepen TV2 en DR maandagavond. Eerder op de dag werd duidelijk dat de onderhandelingen werden hervat.

De vliegers staken al twee weken en door het arbeidsgeschil zijn al duizenden vluchten geschrapt. Dat kost de maatschappij miljoenen euro’s per dag. SAS heeft gezegd dat het voortbestaan van de maatschappij door de staking in gevaar komt.

SAS heeft in de Verenigde Staten een aanvraag ingediend om uitstel van betaling te krijgen. Ook voert de maatschappij gesprekken om 700 miljoen dollar aan noodfinanciering te bemachtigen. Tijdens de coronacrisis schrapte SAS duizenden banen. In februari kwam de maatschappij, waar de Nederlander Anko van der Werff topman is, met een reorganisatieplan waarbij onder meer wordt gesneden in de lonen van de piloten.