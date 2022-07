Uber hoopt via rechter onder cao taxivervoer uit te komen

Techbedrijf Uber, bekend van de gelijknamige taxi-app, wil via de rechter onder de geldende cao voor taxivervoer uitkomen. Het bedrijf hoopt dat via een kort geding tegen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor elkaar te krijgen. Later op maandag volgt de schriftelijke uitspraak in deze zaak.

Er is veel te doen om de cao-strijd die Uber voert. In een door vakbond FNV aangespannen rechtszaak kreeg Uber eerder te horen dat het chauffeurs in dienst moet nemen en volgens de taxi-cao moet betalen. Het bedrijf verzet zich daar fel tegen, omdat het leidt tot veel extra kosten.

Via een alternatieve route probeert het bedrijf onder de verplichting uit te komen. Het ministerie kan cao’s algemeen verbindend verklaren voor de hele sector, maar daarvoor moet wel een minimumpercentage van de werknemers in een sector werkzaam zijn bij bedrijven die betrokken waren bij de totstandkoming van de cao. Volgens Uber zijn chauffeurs die bij platforms werken niet meegerekend. Daardoor zou de cao taxivervoer niet representatief genoeg zijn.