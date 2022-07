Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML grootste dalers in lagere AEX

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden dinsdag tot de grootste dalers op de Amsterdamse beurs, die wat terugviel na de recente sterke opmars. Een tegenvallend bericht over Apple drukte het vertrouwen van beleggers. Volgens persbureau Bloomberg gaat Apple volgend jaar minder mensen aannemen en strenger op de kosten letten omdat het bedrijf zich wil voorbereiden op een economische neergang. Dat nieuws zorgde maandag voor verliezen op Wall Street.

Ook gaat de aandacht uit naar de Russische gasleveringen aan Europa. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stelt door overmacht niet voldoende gas te kunnen leveren aan klanten. Gazprom levert al enige tijd minder gas, met name via de gaspijplijn Nord Stream die vanwege onderhoud stilligt. De pijpleiding zal later deze week weer in gebruik worden genomen.

In Europa wordt echter gevreesd dat Rusland de pijpleiding zal dichthouden als antwoord op de sancties die de EU aan het land heeft opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Woensdag komt de Europese Commissie naar verwachting met voorstellen aan de lidstaten over energiebesparend beleid om de gasvraag deze winter terug te dringen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 677,55 punten. De MidKap daalde ook 0,5 procent, tot 900,07 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Chipmachinemaker ASML en chiptoeleverancier ASMI, die beide woensdag met cijfers komen, zakten 1,4 procent en 2,2 procent. Besi verloor 2,9 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway daalde 1,4 procent na de koerswinst van ruim 8 procent een dag eerder. Verzekeraar NN Group voerde de schaarse stijgers aan in de AEX, met een winst van 0,5 procent.

In Parijs dikte EDF 15 procent aan. De Franse overheid maakte de details bekend van haar plan om het energiebedrijf volledig te nationaliseren. De Franse regering biedt 12 euro per aandeel, ofwel 9,7 miljard euro in totaal, voor de resterende aandelen die het nog niet bezit.

In Stockholm zette SAS (plus 11 procent) de opmars voort na een koerssprong van dik 20 procent een dag eerder. De noodlijdende Scandinavische luchtvaartmaatschappij heeft een akkoord bereikt met de pilotenvakbonden, waardoor een staking die vijftien dagen duurde tot een eind komt. Door de staking vervielen 3700 vluchten en kwam de toekomst van de luchtvaartmaatschappij in het geding.

De euro was 1,0176 dollar waard, tegen 1,0160 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 102,90 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 106,43 dollar per vat.