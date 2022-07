FNV: tientallen meldingen over hitte op de werkvloer

Vakbond FNV heeft al tientallen meldingen gekregen over werknemers die door de hitte in problemen komen op de werkvloer. Zo zijn er bijvoorbeeld kapotte airco’s of mensen die geen pauze mogen houden. De meldingen komen onder meer uit de metaalsector, de horeca, handel en de bouw. De bond verwacht dat het aantal meldingen zal oplopen.

In de horeca zijn keukens bijvoorbeeld te heet, in de handel gaat het om distributiecentra waar het misgaat, vertelt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. “Zo is er een distributiecentrum waar al twee keer een ambulance voor de deur heeft gestaan voor medewerkers.”

Volgens Jong valt ook op dat veel werkgevers geen hitteplan hebben, terwijl ze daar wel verantwoordelijk voor zijn. “Maak er in de cao afspraken over, want door klimaatverandering nemen dit soort werkomstandigheden toe.” Maar werkgevers zijn heel terughoudend in het maken van afspraken hierover, merkt ze.

Zo vinden sommige werkgevers dat maatwerk nodig is, maar Jong zegt dat afspraken “noodzakelijk” zijn in “deze steeds vaker voorkomende omstandigheid van hitte”. De samenleving betaalt volgens haar de prijs via bijvoorbeeld kankerdiagnoses als gevolg van “dit soort werkomstandigheden”. Jong vindt dat alle werkgevers afspraken over de hitte in de cao moeten maken, niet alleen buitenberoepen.

Een sector waar bijvoorbeeld al wel afspraken in de cao zijn gemaakt over hitte is de bouw, zoals bij dakdekkers. In de bouw is bijvoorbeeld een tropenrooster en dakdekkers moeten uv-werende kleding krijgen. Brancheorganisatie Bouwend Nederland wees leden vorige week al op de hitte en wat voor maatregelen ze dan moeten nemen.

FNV zag sinds 12 juli, toen het duidelijk zou worden dat er tropische hitte aankwam, een “duidelijke piek” in het aantal vragen en meldingen over hitte. In de maand juli kwamen tot nu toe in totaal 116 meldingen en vragen over arbeidsomstandigheden binnen, veertig daarvan gingen over hitte. Volgens de bond geeft dat een duidelijk signaal af dat mensen zich zorgen maken.