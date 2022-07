Grootverbruikers energie vrezen gastekort: airco niet vol aan

Nederlandse consumenten en bedrijven moeten veel meer bewust worden gemaakt van mogelijke gastekorten. Dat zegt voorzitter Hans Grünfeld van de VEMW, de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers. “Er wordt nu weinig aandacht aan besteed, maar ook nu moeten we energie besparen. We zouden bijvoorbeeld kunnen vertellen dat de airco niet op volle kracht aan hoeft, ook al is het heet.”

De noodzaak om energie te besparen werd deze week ook duidelijk gemaakt door het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De organisatie stelde dat het code rood is voor Europa als Rusland de gaskraan dichtdraait. Daar bovenop kwam een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat waarschuwde voor een zware recessie in sommige Europese landen, tenzij de Europese Unie samenwerkt en gas deelt.

Daarmee komt een rapport van de Gasunie van vorige week, waarin gesteld werd dat Nederland deze winter doorkomt zonder gastekort, in een ander daglicht te staan. Grünfeld herhaalt zijn eerdere kritiek op dat rapport dat goed nieuws bracht, mits aan veel voorwaarden werd voldaan. “Ik zie met enige verbazing hoe in Nederland de overheid en andere partijen nogal laconiek aankijken tegen de gassituatie.”

Volgens Grünfeld is het verre van zeker dat aan alle randvoorwaarden van de Gasunie wordt voldaan. “Er is nog heel veel onzeker, maar het is nu alle hens aan dek.” Zo moet Nederland zorgen dat de gasopslag zo vol mogelijk raakt. Bovendien kan het hier goed gaan, maar in Duitsland niet. “En dan merken we hier ook de gevolgen. We kunnen ons beter nu al voorbereiden op een letterlijk en figuurlijk ijzige winter.”

De IMF-oproep tot vergaande samenwerking binnen Europa is niet onterecht, weet Grünfeld. “Alle landen hebben nu een eigen aanpak.” Dat zei ABN AMRO-econoom Hans van Cleef ook al eerder in het Financieele Dagblad waarin hij erop wees dat Duitsland veel meer bezig is met het besparen van energie en Hongarije al de energienoodtoestand afkondigde. Hij zei dan ook niet gerustgesteld te zijn door het verhaal van de Gasunie.

De Europese samenwerking tussen landen is fysiek lastig, aldus Grünfeld van de VEMW. “Ons hele gasnetwerk is ingericht op het vervoeren van gas van het oosten naar het westen, niet andersom.”

Als alles toch goed gaat, dan staat na de winter het volgende probleem voor de deur. Dan moeten we ons weer gaan voorbereiden op de winter erna.