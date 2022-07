Grotere vraag tv-reclames stuwt omzet Ster

Ster, het instituut dat de reclame bij de publieke omroep verzorgt, heeft de omzet in het eerste halfjaar met 13 procent zien groeien tot 109,5 miljoen euro. Volgens de organisatie is de omzetgroei het gevolg van de gestegen vraag van bedrijven en organisaties naar reclame op televisie. “Ster was in het eerste halfjaar op televisie zo goed als uitverkocht”, aldus het instituut.

Ster waarschuwt wel voor prijsstijgingen van reclames omdat er steeds minder televisie gekeken wordt. Daarmee neemt ook de tv-reclamezendtijd af. “Omdat de tv-reclamezendtijd vermindert en Ster haar onlineruimte niet commercieel kan exploiteren, zijn prijsstijgingen het gevolg. Vorig jaar rond deze tijd voorspelde ik een tariefstijging van 25 procent voor tv. Die lijkt momenteel uit te komen”, zegt Frank Volmer, directeur bij Ster in een toelichting. “Als de situatie niet verandert, sluit ik prijsstijgingen van meer dan 40 procent in 2023 niet uit”, vervolgt hij.

Eerder werd bekend dat Ster de hoeveelheid commerciƫle televisiereclamezendtijd moet verminderen, overeenkomstig een eerder kabinetsbesluit. Tot 2027 wordt het jaarlijks wettelijk toegestane maximumaantal minuten reclame op tv in stapjes gehalveerd.