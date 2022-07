Tesla wil meer Australisch lithium voor elektrische auto’s

Australië moet meer werk maken van de productie en verwerking van lithium om zo te helpen bij de grote vraag naar die belangrijke grondstof voor batterijen van elektrische auto’s. Dat heeft voorzitter Robyn Denholm van Tesla gezegd op een conferentie in Sydney.

Australië is nu goed voor ongeveer de helft van de wereldwijde productie van onverwerkt lithium, maar heeft slechts beperkte raffinagecapaciteit voor dat metaal. Denholm stelt dat het land extra capaciteit moet toevoegen om zo de productie te verhogen en meer voordelen te kunnen behalen uit zijn belangrijke positie op de markt voor lithium. “Australië heeft de mineralen, niet alleen lithium, en de kennis om de mogelijkheden van deze nieuwe tijd in energie te benutten.”

De Tesla-topvrouw zei verder dat lithiumionbatterijen voor elektrische auto’s nu de belangrijkste technologie is. “Om de uitdaging van klimaatverandering het hoofd te bieden moet de gehele industrie in een sprinttempo opschalen”, aldus Denholm op de Australian Clean Energy Summit.

De voorzitter van Tesla, die zelf van Australische komaf is, verklaarde verder dat Australië met normen moet komen om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren. Vorig jaar waren elektrische auto’s goed voor 2,4 procent van de totale verkoop van nieuwe personenwagens in het land. Dat is minder dan in de Verenigde Staten en Europa.