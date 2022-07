Wall Street kent beste beursdag in weken

Wall Street kende dinsdag zijn beste beursdag in weken. De brede S&P 500-index won bijna 3 procent. Vooral techaandelen zaten in de lift. Het enthousiasme van beleggers over het nieuwe kwartaalcijferseizoen leek toe te nemen en de zorgen over bijvoorbeeld een mogelijke recessie verdwenen naar de achtergrond.

De graadmeters in New York eindigden allemaal flink in de plus. De Dow-Jonesindex sloot 2,4 procent hoger op 31.827,05 punten. De brede S&P 500 klom 2,8 procent tot 3936,69 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 3,1 procent bij op 11.713,15 punten.

Twitter werd op zijn beurt bijna 3 procent hoger gezet. De rechtszaak die de berichtendienst heeft aangespannen tegen Elon Musk moet in oktober al van start gaan. De zakenman had gevraagd het juridische proces uit te stellen tot volgend jaar, maar daar wilde de rechter in Delaware niet in meegaan. Uitstel zou “onherstelbare schade” kunnen betekenen voor Twitter, gaf de rechter aan.

Ook Boeing was met een plus van bijna 6 procent een opvallende winnaar. De vliegtuigbouwer kondigde vanaf de luchtvaartshow in het Britse Farnborough weer een grote verkoopdeal voor vliegtuigen aan. Vooralsnog lijkt Boeing het op het evenement veel beter te doen dan rivaal Airbus, gaven kenners aan.

Hoe sterk het sentiment op de beurs was, blijkt ook uit een bedrijf dat met minder gunstig nieuws kwam. Zo won Tesla ruim 2 procent, terwijl bekend werd dat een Duitse organisatie voor consumentenbelangen de autofabrikant aanklaagt wegens misleiding van klanten. Volgens de organisatie verzwijgt Tesla dat een bewakingsfunctie strijdig is met privacywetgeving en is het niet eerlijk over de gevolgen van de CO2-uitstoot van zijn activiteiten.

Starbucks won verder bijna 3 procent. De Amerikaanse koffieketen gaat nog meer winkels sluiten vanwege overlast van daklozen en junks, maakte topman Howard Schultz bekend. Johnson & Johnson (min 1,5 procent) leverde wel wat aan beurswaarde in. De farmaceut is somberder geworden over de rest van het jaar vanwege de sterkere dollar en verlaagde zijn jaarverwachtingen. Ook speelgoedmaker Hasbro kwam met resultaten. Die werden beter ontvangen en het aandeel won circa 1 procent.

De euro was tot 1,0226 dollar waard, tegen 1,0244 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 103,93 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 107,30 dollar per vat.