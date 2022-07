Automaker Volvo profiteert van beursgang zustermerk Polestar

De Zweedse autoproducent Volvo heeft in het tweede kwartaal de winst flink opgevoerd. Het bedrijf verdiende onder meer goed aan de beursgang van zusterbedrijf Polestar, dat alleen elektrische auto’s maakt. Volvo was de grootste aandeelhouder in Polestar.

Volvo verkocht in de maanden april tot en met juni 143.000 auto’s, een daling van 27 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam onder meer door chiptekorten en verdere problemen in de leveringsketen, veroorzaakt door bijvoorbeeld de lockdowns in China. De omzet daalde evenwel maar 2 procent omdat Volvo net als veel andere autobedrijven meer duurdere uitvoeringen en modellen verkocht.

Die opbrengsten kwamen uit op 71,3 miljard Zweedse kroon, omgerekend 6,8 miljard euro. Daaruit hield Volvo een winst van omgerekend zo’n 860 miljoen euro’s over.

Volvo ziet sinds vorige maand overigens de problematische situatie in de leveringsketen verbeteren. Als die doorzet denkt Volvo de komende maanden steeds betere resultaten te kunnen overleggen en dit jaar ook meer auto’s te kunnen produceren dan vorig jaar. De autoverkopen komen waarschijnlijk ongeveer gelijk uit omdat geproduceerde auto’s niet direct afgeleverd zijn en als verkopen de boeken in kunnen.

Volvo meldt verder dat 31 procent van de auto’s die het in het tweede kwartaal verkocht ‘geĂ«lektrificeerd’ waren, dus ofwel hybride ofwel volledig elektrisch. 7,3 procent van de verkochte Volvo’s viel in die laatste categorie.