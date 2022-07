Bij schaarste op de arbeidsmarkt waardering voor werknemers extra belangrijk

Op de arbeidsmarkt wordt record naar record gebroken. 1 op de 5 personen is van werkgever gewisseld in de afgelopen 12 maanden (1,8 miljoen mensen in totaliteit), nog nooit zijn zoveel mensen benaderd voor een nieuwe baan het afgelopen kwartaal (37,9%) en de verwachte gemiddelde zoekduur naar een nieuwe baan is nog nooit zo laag geweest (3,4 maanden).

Ook de arbeidsmarktactiviteit is historisch laag en dat alles gecombineerd met een record aantal vacatures resulteert in een record aan schaarste. Dit blijkt uit de kwartaal 2-2022 update van de aanbodcijfers van Intelligence Group, waarin al 20 jaar elk kwartaal 4.000 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking worden ondervraagd naar hun arbeidsmarktgedrag. Op een dergelijke arbeidsmarkt kan het geen kwaad je waardering te laten zien voor je werknemers.

Waardeer je werknemers

Al lange tijd worden relatiegeschenken voor ondernemers om hun waardering te tonen aan hun personeel, om zakenrelaties te verbeteren of om klanten een keer in het zonnetje te zetten. Veel bedrijven bieden een groot assortiment aan promotieartikelen waarbij je luxe geschenken kunt geven of juist goedkope aardigheidjes. Door het enorme aanbod kan het lastig zijn om te weten wat je nou eigenlijk moet geven. Wat kun je nou het beste geven? Meer over OrangeSmile en relatiegeschenken kun je lezen in dit artikel.

Creatieve balpennen

Balpennen zijn misschien wel het populairste relatiegeschenk ooit. Dit is het geval omdat balpennen elke dag gebruikt worden en in elke branche gebruikt kunnen worden. Er zijn veel verschillende balpennen verkrijgbaar, waaronder een balpen voorzien van boogclip en fijne rubber grip. Vaak kun je hem zelf samenstellen in verschillende kleuren.

Powerbanks: altijd handig

Onze samenleving digitaliseert steeds verder, en daarnaast wordt het steeds normaler om verre reizen te maken. Hierdoor is een powerbank onmisbaar in elke tas. Op deze manier heb je altijd een extra accu om je telefoon snel op te laden. Zo kun je kiezen uit een noodoplader van aluminium die een ingebouwde 2000mAh batterij heeft. Op een powerbank kun je de meeste mobiele elektronica opladen zoals tablets, smartphones en muziekdragers.

Bedrukte USB sticks

USB sticks zijn effectief om als relatiegeschenk te geven. Je kunt ze namelijk helemaal samenstellen op basis van je eigen smaak, waardoor er veel designs zijn om uit te kiezen. Ook kun je kiezen uit diverse kleuren, bedrukkingen en geheugencapaciteit. Het fijne aan de meeste USB sticks is dat ze van metaal zijn en een draaibare clip hebben zodat je geen losse dop kwijt raakt.

Geef een bidon cadeau

Een bidon staat eigenlijk altijd in de top 5 van meest populaire relatiegeschenken. Bidons zijn er net zoals de meeste relatiegeschenken in diverse, kleuren, vormen en stijlen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een driekantige dop die ervoor zorgt dat je een unieke uitstraling hebt en meer grip op je bidon hebt. Een bidon is prima te gebruiken bij sportevenementen of andere fysieke activiteiten. Bidons kun je vaak ook persoonlijk samenstellen zodat de stijl van je bedrijf erin verwerkt wordt.

Gepersonaliseerde cadeaus

Een lanyard is een van de vele cadeaus die je geheel naar wens kunt personaliseren. Je kunt hem namelijk in verschillende kleuren bedrukken. Dit maakt ze ideaal om uit te delen op business events of beurzen. Ook de breedte, sluiting en sleutelhaakje kun je zelf bepalen. Hetzelfde geldt voor Koeltassen bedrukken.

Paraplu’s komen altijd van pas

Ons land is niet ‘echt’ tropisch, maar door de ‘nieuwe’ hittegolven en de vele regen gebruiken we regelmatig een paraplu. Het voordeel van paraplu’s is dat ze een groot drukoppervlak hebben en vaak in zicht zijn. Hierdoor zijn ze ideaal als relatiegeschenk of om je bedrijf te promoten. Paraplu’s hebben tegenwoordig vaak een automatische telescoopvering met een polyester bespanning. Ook zien ze voorzien van een glasvezel frame en metalen steel als je eentje kiest van een hoge kwaliteit. Net als andere relatiegeschenken zijn paraplu’s er in verschillende kleuren.

Milieuvriendelijke draagtassen

Draagtassen zijn een handig middel om je bedrijf mee te promoten, omdat ze overal mee naartoe genomen worden waardoor veel mensen ze zullen zien. Je kunt je bedrijfslogo erop laten drukken en hem in verschillende maten aanschaffen. Vaak zijn ze van hoge kwaliteit en ook nog eens goed voor het milieu.

Notitieboekjes

Van notitieboekjes kun je toch nooit genoeg hebben? Het is daarom niet vreemd dat A6 notitieboekjes vaak als relatiegeschenk gegeven worden. Het papier is gelinieerd, de omslag is van PU en het boekje gaat met behulp van een elastiekje dicht. Notitieboekjes kun je zelf laten bedrukken, en ook nog eens in verschillende kleuren.