Britse inflatie steeg verder door in juni

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is ook in juni weer gestegen. Vorige maand werd het leven daar 9,4 procent duurder op jaarbasis, terwijl dat in mei 9,1 procent was. Vooral de prijzen van energie en brandstoffen stegen, zo werd benzine 42 procent duurder. Ook voedsel stijgt sterk in prijs, daar moesten de Britten een tiende meer voor neertellen.

Ook de kerninflatie is behoorlijk hoog, maar die viel wel wat lager uit. Die maatstaf, waar de beweeglijke prijzen voor onder meer energie en voedsel niet in mee worden genomen, bedroeg in juni 5,8 procent. Dat was in mei nog 5,9 procent.

Kenners denken dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk nog niet op zijn piek zit. In oktober gaan de maximale prijzen voor elektra en gas weer omhoog, wat de geldontwaarding naar nieuwe hoogtes kan stuwen. Ook lagen de producentenprijzen, de prijs die fabrikanten vragen voor hun producten, vorige maand 16,5 procent hoger dan een jaar eerder. Die prijsstijgingen worden doorgaans deels opgevangen door tussenhandelaren en winkeliers, maar komen ook deels bij consumenten terecht. Fabrieken zelf waren 24 procent meer kwijt voor materialen en energie.