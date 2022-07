Chocoladefabrikant Barry Callebaut heropent fabriek na salmonella

De Belgische chocoladefabrikant Barry Callebaut verwacht begin augustus de fabriek in het Belgische Wieze te herstarten nadat daar eind juni salmonella werd ontdekt. De heropening zal in het vierde kwartaal zorgen voor “aanzienlijk” herstel, meldt het bedrijf bij een update over de cijfers.

De fabriek moest sluiten toen de salmonellabacterie werd ontdekt in een partij chocolade van een leverancier. De besmette chocolade bleek geleverd te zijn aan afnemers in Nederland, Duitsland en Frankrijk, maar kwam niet terecht bij consumenten.

Vorige week meldde Barry Callebaut dat de “reiniging van de chocoladelijnen” die door de salmonella waren getroffen “vlot” verliep. Begin augustus gaat de fabriek weer in productie. In de weken erna moet de fabriek weer op volledige capaciteit draaien.

De sluiting van de fabriek had grote gevolgen. Ook andere chocoladeverwerkers moesten de productie volledig of geheel stilleggen, maar lege schappen sloot Callebaut vrijwel meteen uit. Topman Peter Boone noemt het een “uitzonderlijk incident”. Barry Callebaut weet nog niet wat de financiële gevolgen van de sluiting zijn, maar zegt wel dat die aanzienlijk zullen zijn. In het vierde kwartaal komen die in de resultaten tot uiting.

De omzet van de chocoladefabrikant steeg in de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar, dat het bedrijf eind mei afsloot, met ruim 15 procent op jaarbasis naar 6,1 miljard Zwitserse frank (6,1 miljard euro). De fabrikant verkocht bijna 8 procent meer chocolade op jaarbasis. Dat kwam met name door meer verkoop van speciale producten, zoals fonduechocolade.

De prijzen van grondstoffen voor chocolade, zoals cacaobonen, suiker en zuivel, stegen de afgelopen tijd aanzienlijk. Onder meer slecht weer, inflatie en hogere energieprijzen waren van invloed, maar daar lijkt het bedrijf weinig last van te hebben. Hoewel de vooruitzichten voor de wereldwijde vraag en aanbod van cacaobonen niet gunstig zijn, voorziet Callebaut weinig hinder door schommelende prijzen. Dat komt omdat Callebaut genoeg bonen heeft ingekocht.