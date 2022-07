Gasunie ziet inkomsten flink stijgen na Russische inval

Gasunie heeft zijn inkomsten flink zien stijgen in het afgelopen halfjaar sinds de Russische inval in Oekraïne. Dat hangt samen met de veranderde gasstromen in Europa.

De omzet van de gasnetbeheerder ging met een kwart omhoog tot 897 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 3 procent naar 474 miljoen euro.

“Voor Gasunie betekent de afbouw van Russisch gas een omkering van de internationale gasstromen. Die lopen vanaf nu steeds vaker van west naar oost en van zuid naar noord door Europa”, zegt Han Fennema, directeur bij Gasunie, in een toelichting.

Door de oorlog in Oekraïne is er meer vraag naar gasleveringen bij de onderdelen Gasunie Transport Services (GTS) en Gasunie Deutschland (GUD). “In een later stadium geven de netbeheerders deze meeropbrengsten conform regelgeving weer aan de markt terug”, aldus de onderneming.

Fennema zegt zich terdege te realiseren dat burgers en bedrijven lijden onder hoge marktprijzen voor aardgas. “We hebben de afgelopen maanden daarom hard gewerkt aan alternatieven voor Russisch aardgas. Nog dit kalenderjaar verdubbelt de lng-importcapaciteit (vloeibaar gemaakt gas) van Nederland. Hiermee leveren we dit jaar de grootste bijdrage aan het verruimen van de Europese importcapaciteit via nieuwe infrastructuur”, zegt de topman.

Gasunie verwacht de komende jaren meer inkomsten uit het faciliteren van lng-import, als gevolg van de omkering van de internationale gasstromen.