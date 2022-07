Hoge inflatie zit verkoop maaltijdboxen HelloFresh in de weg

De hoge inflatie gaat er volgens HelloFresh voor zorgen dat consumenten dit jaar minder geld aan maaltijdboxen uitgeven. De van oorsprong Duitse onderneming heeft haar verwachtingen voor de winst en omzet naar beneden bijgesteld omdat het leven voor mensen sinds de Russische inval in Oekraïne over de gehele linie flink duurder is geworden. Daarbij is het vertrouwen van consumenten in de economie duidelijk gedaald, voert HelloFresh ook aan.

Eerst rekende het bedrijf dit jaar op een winst voor aftrek van onder meer belastingen van tussen de 500 en 580 miljoen euro. Dat wordt nu bijgesteld naar een bedrag van tussen de 460 en 530 miljoen. De verwachte omzet is daarnaast met enkele procenten naar beneden bijgesteld.

De voorlopige resultaten over het tweede kwartaal lieten volgens HelloFresh, dat ook in onder meer in Nederland en de Verenigde Staten actief is, sterker dan verwachte resultaten zien. De omzet kwam uit op bijna 2 miljard euro, tegenover ruim 1,5 miljard euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal actieve klanten bedraagt nu ongeveer 8 miljoen. Voor Nederland werden geen afzonderlijke cijfers bekendgemaakt.