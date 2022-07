Jumbo groeit door herstel La Place en expansie in België

Supermarktconcern Jumbo is in het eerste halfjaar gegroeid. Dat kwam vooral door restaurantketen La Place die profiteerde van het opheffen van de coronamaatregelen. Ook de expansie van Jumbo in België droeg daar aan bij. De omzet van de supermarkten in Nederland bleef op niveau en ook de onlineomzet bleef gelijk aan die tijdens de coronajaren.

La Place had veel last van de coronacrisis waarin de restaurants lange tijd volledig gesloten moesten blijven. Inmiddels merkt de keten, die ook La Place Express-vestigingen heeft dat mensen weer graag langskomen. Bovendien opende La Place nieuwe vestigingen waaronder één in de Amerikaanse staat Californië. Jumbo wil de restaurantketen verder uitbreiden in het buitenland. Ook de bezorging van La Place-maaltijden zorgt voor groei.

In België heeft Jumbo inmiddels 21 supermarkten en daar moeten er dit jaar nog zes bij komen. Ook in Nederland wil Jumbo nog altijd groeien. Dat gebeurt niet alleen met nieuwe winkels, maar ook door de vernieuwing van filialen. Bovendien gaat Jumbo zijn distributienetwerk uitbreiden om het steeds grotere winkelnetwerk te kunnen bevoorraden.

Om meer klanten te lokken mikt Jumbo onder meer op een beter versaanbod. Daarbij komen steeds meer versproducten die in de supermarkten liggen uit Nederland. Inmiddels gaat het om driekwart van al het aanbod.

In totaal boekte Jumbo een omzet van een kleine 5,5 miljard euro. Vorig jaar was dat nog net geen 5,4 miljard euro. Het marktaandeel van Jumbo in Nederland bedraagt net als vorig jaar 22 procent.

Algemeen directeur Frits van Eerd van Jumbo geeft aan tevreden te zijn met de cijfers, “zeker in het licht van de uitdagende marktomstandigheden”. “De eerste weken van 2022 hadden we nog te maken met beperkende coronamaatregelen en daarna met de gevolgen van de situatie in Oekraïne”, verduidelijkt hij in een toelichting.