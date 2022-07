Jumbo-klant blijft biefstuk eten, ondanks hoge inflatie

Supermarktconcern Jumbo verkoopt nauwelijks minder producten, ondanks de torenhoge inflatie in Nederland. Volgens Frits van Eerd, directeur bij Jumbo, gaat de afname hooguit om enkele procenten.

Het is ook niet zo dat mensen minder luxe producten zoals speciaalbier en Franse kazen in hun winkelmandje leggen. “Ook al is er een crisis, mensen vinden het heel fijn om iedere week toch iets lekkers voor zichzelf te kopen. In de weekenden worden er genoeg mooie producten verkocht die het leven een beetje kunnen verrijken”, zegt Van Eerd tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers. “Mensen zeggen niet: we eten nu geen biefstuk meer, we gaan alleen nog maar een gehaktbal eten”, vervolgt de topman.

Welke producten het minder goed doen is per gebied in Nederland verschillend. “In bijvoorbeeld Wassenaar hebben we een ander assortiment liggen dan in een arbeiderswijk in Amsterdam. En die mensen gaan met hun eigen portemonnee kopen, dus de afname in verkopen zit in de volle breedte”, legt Van Eerd uit.

Hij ziet ook geen klanten overstappen naar goedkopere concurrenten. “Veel consumenten blijven toch hangen, wij zien zelfs een lichte stijging in ons marktaandeel. De marktaandelen bij discounters stijgen niet, dus dat is best een bijzondere ontwikkeling.”

In het afgelopen half jaar gingen de prijzen in de supermarkten met gemiddeld 8 procent omhoog. Van Eerd vreest dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen stijgen. “Als je kijkt wat er in de wereld aan de hand is dan zou dat een logisch gevolg zijn, maar ik hoop het niet.” Volgens hem zijn de prijsstijgingen in de supers in Nederland wel veel lager dan de ons omringende landen. Dat komt doordat er in Nederland “efficiënter” wordt gewerkt, maar ook doordat de concurrentie hier “zeer heftig” is. “Supermarkten in Nederland hebben elkaar aardig in de greep.”

De schade van de recente blokkades door boeren bij distributiecentra lopen volgens de bestuursvoorzitter in de miljoenen. “We hebben er behoorlijk wat schade van omdat al onze distributiecentra geblokkeerd zijn geweest. Daardoor hebben winkels minder voorraad gehad. Die schade zullen we zelf moeten absorberen, die gaan wij ook bij niemand neerleggen”, zegt Van Eerd. De voedselverspilling hierdoor was volgens hem gigantisch. “We hebben heel wat moeten afboeken én weggooien, ontzettend jammer.”