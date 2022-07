Just Eat fors hoger in AEX, AkzoNobel in het rood na cijfers

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was woensdag een flinke stijger in een hoger gesloten AEX-index op de beurs in Amsterdam. Analisten van de Amerikaanse bank Citigroup herhaalden het koopadvies voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Ook chipmachinefabrikant ASML stond bij de winnaars op Beursplein 5 na bekendmaking van de kwartaalresultaten. Verfconcern AkzoNobel ging juist omlaag na publicatie van de cijfers.

De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 694,41 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 919,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Beleggers waren verder vooral in afwachting van het belangrijke rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag en zijn ook benieuwd of Rusland de gastoevoer via de belangrijke Nord Stream 1-pijplijn weer opstart na afronding van de onderhoudswerkzaamheden.

Just Eat Takeaway kreeg er ruim 9 procent aan waarde bij, gevolgd door chipbedrijf Besi dat 4,2 procent steeg. ASML werd 3,4 procent meer waard. Het bedrijf boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst, maar verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar. Door het wereldwijde chiptekort kan ASML minder snel chipmachines bouwen.

AkzoNobel leverde 1,4 procent in. De onderneming had in het tweede kwartaal last van de coronalockdowns in China. Daarnaast begonnen doe-het-zelfzaken in Europa hun voorraden verf af te bouwen. Bierbrouwer Heineken was de grootste verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak met een koersdaling van 1,9 procent.

Uniper dikte 13 procent aan in Frankfurt. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt zullen de details van het reddingsplan voor het noodlijdende energiebedrijf vrijdag worden besproken met bondskanselier Olaf Scholz. Persbureau Reuters meldde dat de Duitse regering een belang van 15 tot 30 procent wil nemen in Uniper.

In Stockholm verloor Volvo Car meer dan 5 procent. De Zweedse autoproducent wist de winst in het tweede kwartaal flink op te voeren mede dankzij de beursgang van zusterbedrijf Polestar, dat alleen elektrische auto’s maakt. Het bedrijf verkocht wel minder auto’s.

De euro was 1,0199 dollar waard, tegen 1,0244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 103,14 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 106,52 dollar per vat.