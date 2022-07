Oekraïne wil afbetaling internationale leningen uitstellen

Oekraïne wil uitstel voor aflossingen en rentebetalingen op leningen die het land internationaal heeft afgesloten. Volgens berekeningen van persbureau Bloomberg schelen de voorgestelde aanpassingen het land, dat ook economisch zwaar geraakt is door de Russische inval, zo’n 3 miljard dollar aan aflossingen in twee jaar.

De regering in Kiev hoopt voor 15 augustus een akkoord te sluiten met internationale schuldeisers, blijkt uit decreten die op de website van het Oekraïense kabinet zijn gepubliceerd. Door de hoge kosten voor de oorlog en de economie die is lamgelegd dreigt het geld voor de regering op te raken. Tegelijkertijd staat in september een aflossing en rentebetaling van 1,4 miljard dollar op de agenda, dus Oekraïne hoopt voor die tijd een akkoord te hebben bereikt met obligatiehouders.

Naast schuldpapieren in buitenlandse valuta wil Oekraïne ook nieuwe afspraken over leningen waarbij de rente afhangt van de economische groei van het land. In de decreten belooft de regering ook bij het uitblijven van een overeenkomst met schuldeisers haar verplichtingen na te komen.