Techbedrijven in trek in Azië na boetenieuws over Didi Global

De aandelenbeurzen in Azië hebben woensdag de weg omhoog gevonden. Net als in New York waren techbedrijven weer in trek, mede door de hoop dat de inflatie over zijn piek heen is. Daarnaast wonnen techbedrijven op de beurs in Hongkong fors terrein na een mediabericht over een onderzoek naar Didi Global, een Chinees concern achter taxi-apps.

Bronnen meldden aan zakenkrant The Wall Street Journal dat China Didi een boete van 1 miljard dollar zal opleggen, maar daarna zijn onderzoek naar het datagebruik van het bedrijf staakt. Dit bood beleggers ook hoop dat andere internetconcerns uit China minder last zullen krijgen van de autoriteiten uit Beijing.

Alibiba, Tencent en JD.com wonnen op de beurs in Hongkong tot 4,3 procent. De belangrijkste index van de aandelenbeurs in de stadstaat, de Hang Seng Index, won tussentijds 1,7 procent. De beurs in Shanghai steeg 0,7 procent.

In Tokio ging de Nikkei 2,4 procent omhoog. Toyota steeg 0,3 procent ondanks tegenvallende productieplannen. De autofabrikant verwacht volgende maand 700.000 auto’s te produceren, in plaats van de eerder aangekondigde 850.000 exemplaren. In Australië steeg de All Ordinaries 1,6 procent.