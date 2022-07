Thuisbezorgd-moeder schrapt mogelijk honderden banen in Frankrijk

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, gaat mogelijk 350 bezorgbanen schrappen in Frankrijk wegens “moeilijke marktomstandigheden”. De Nederlandse maaltijdbezorger is nog in onderhandeling met de vakbonden over de reorganisatie.

De banen zouden verdwijnen in 26 steden verspreid over heel het land. Onderzocht wordt of de maaltijdbezorgingen kunnen worden uitbesteed aan andere bedrijven.

“Onze huidige prioriteit is om alle getroffen medewerkers te ondersteunen gedurende dit hele proces”, aldus het bedrijf in de verklaring. “Wij blijven ons volledig inzetten voor de hoogste kwaliteit van onze dienstverlening, zowel aan restauranteigenaren als consumenten.”

Ook concurrenten van Just Eat hebben het zwaar. Zo verlaagde Deliveroo onlangs zijn groeiverwachting voor bestellingen voor dit jaar met meer dan de helft. Bezorger Gopuff zei eerder deze maand dat het 10 procent van zijn personeel gaat schrappen en tientallen magazijnen sluit.