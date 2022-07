Barbiefabrikant Mattel verkoopt ondanks inflatie meer speelgoed

De verkoop van barbiepoppen en Hot Wheels-auto’s lijdt vooralsnog niet onder de sterk gestegen inflatie. De Amerikaanse fabrikant van die merken, Mattel, boekte in het afgelopen kwartaal een 20 procent hogere omzet, ondanks de dalende koopkracht in grote delen van de wereld. Daarbij hielpen onder meer de actiefiguren en ander speelgoed dat is gebaseerd op de bioscoophits Jurassic World Dominion en Lightyear.

In totaal verkocht Mattel voor ruim 1,2 miljard dollar aan speelgoed. Daarop boekte het bedrijf een winst van 66,4 miljoen dollar, terwijl een jaar eerder nog een verlies van 5,5 miljoen euro in de boeken ging.

Wel stonden de winstmarges onder druk doordat de grondstoffen voor het speelgoed duurder zijn geworden en er meer moet worden betaald voor de rechten op actiefiguren uit films van grote studio’s. Speelgoed van Mattel zal dan ook duurder worden om dit op te vangen.

Mattel zegt de omzetgroei te danken te hebben aan zijn sterke portfolio aan speelgoed. Eerder dit jaar kreeg het concern de rechten weer in handen van de personages uit de Disney-filmreeks Frozen en andere prinsessen van de filmstudio. Eerder op de dag werd bekend dat het bedrijf speelgoed wil maken dat is geïnspireerd op ruimtevaartuigen van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk.