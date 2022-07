Besi daalt, ASMI stijgt op afwachtend Damrak na resultaten

Chiptoeleverancier Besi behoorde donderdag tot de verliezers op een afwachtend Damrak. Het bedrijf had in de eerste jaarhelft last van de coronalockdowns in China en zag de omzet van Chinese klanten daardoor flink dalen. Het lukte Besi wel om zijn totale omzet en winst verder op te voeren, maar volgens analisten vielen de omzet en de nieuwe orders tegen. Wel gaat het bedrijf voor 300 miljoen euro aan aandelen terugkopen. Het aandeel daalde ruim 1 procent.

Branchegenoot ASMI liet daarentegen weten in het tweede kwartaal voor een recordbedrag aan orders te hebben ontvangen. Topman Benjamin Loh sprak opnieuw van een zeer sterk kwartaal. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van dik 5 procent.

De beurshandel staat echter vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De rente in het eurogebied zal naar verwachting voor het eerst sinds 2011 worden verhoogd. De grote vraag is met hoeveel de rente zal worden opgeschroefd. Blijft de ECB bij de eerder aangekondigde rentestap van 0,25 procentpunt of wordt toch gekozen voor een stevigere verhoging met 0,5 procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden.

Berichten dat Rusland de gastoevoer naar Europa via de belangrijke Nord Stream 1-pijplijn weer heeft opgestart na afronding van de onderhoudswerkzaamheden zorgen daarbij voor enige opluchting op de beursvloeren. Volgens de exploitant van de pijplijn zal het nog wel enige tijd duren voordat de gastoevoer weer op niveau is. Daardoor blijft het nog even onduidelijk hoeveel gas Rusland precies levert.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 696,91 punten. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 923,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,1 procent.

De hoofdindex in Milaan zakte ruim 1 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken. De Italiaanse premier Mario Draghi zal naar verwachting opnieuw zijn vertrek aankondigen nadat drie partijen uit zijn coalitie niet meededen aan een vertrouwensstemming. Vorige week had Draghi ook al zijn ontslag aangeboden. Dat werd toen door president Sergio Mattarella geweigerd.

In de MidKap klom Aalberts dik 2 procent. De industrieel toeleverancier boekte afgelopen zes maanden meer omzet en stelde de tweede jaarhelft met een sterk orderboek te zijn begonnen. Sligro won 2 procent. Het groothandelsbedrijf profiteerde van de heropening van de horeca, pretparken en uitgaansgelegenheden en zag de omzet flink stijgen in de eerste jaarhelft.

De euro was 1,0211 dollar waard, tegen 1,0199 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 98,95 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 106,11 dollar per vat.