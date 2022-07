Concurrentiezorgen rond overname vleesverwerker Stegeman

De Belgische overname van de Overijsselse vleesverwerker Stegeman stuit op mogelijke concurrentiebezwaren van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Koper Ter Beke en Stegeman spelen een grote rol bij het produceren, versnijden en verpakken van vleeswaren voor bijvoorbeeld supermarkten en groothandels. Door de samenvoeging blijft er mogelijk te weinig concurrentie over, dus wil de mededingingsautoriteit diepgaander onderzoek doen voordat ze de deal goedkeurt.

Afnemers van Stegeman en Ter Beke hebben volgens de ACM aangegeven maar weinig alternatieven te hebben voor het groot inkopen van vleeswaren. Met zo’n sterke positie zou het fusiebedrijf de prijzen gemakkelijk kunnen verhogen of mogelijk minder kwaliteit kunnen leveren, vreest de marktwaakhond.

Stegeman is nu nog in handen van het Mexicaanse Sigma. Dat concern kondigde in het najaar van 2021 aan zijn Belgische en Nederlandse activiteiten te verkopen aan Ter Beke, maar daarvoor moesten toezichthouders nog wel toestemming geven. Onder de te verkopen onderdelen viel ook Stegeman, dat in 1858 in Deventer begon als ambachtelijke spekslagerij, maar nu zijn hoofdkantoor heeft in het Overijsselse Wijhe.