Duitsland nog niet gerustgesteld na hervatten gastoevoer

Duitsland “blijft overgeleverd aan de grillen van Rusland” ondanks dat er weer gas stroomt door de Nord Stream 1-pijplijn. Dat heeft Klaus Müller gezegd, het hoofd van de Duitse federale toezichthouder voor de gasinfrastructuur Bundesnetzagentur. De pijplijn, die onder de Oostzee naar Duitsland loopt, lag stil door onderhoud en gevreesd werd dat de Russen helemaal geen gas meer zouden sturen.

“We zijn op dit moment overgeleverd aan Rusland omdat zij besluiten hoeveel gas er door de Nord Stream 1 naar ons komt”, zei Müller. Hij zei ook dat een “worstcasescenario zich nog niet heeft voltrokken”, maar dat hij nog niet volledig is gerustgesteld. Müller verwijst daarmee naar dreigingen van de Russische president Vladimir Poetin dat de gastoevoer niet volledig terug zou kunnen komen vanwege de sancties die de Europese Unie het land oplegde vanwege de oorlog in Oekraïne.

De Nord Stream-pijplijn was sinds vorige week maandag gesloten voor gepland onderhoud. Een turbine werd al langer in Canada gerepareerd door het Duitse Siemens. Moskou had de gasleveringen voor het onderhoud begon al met 60 procent verminderd en gaf de afwezigheid van de turbine als reden hiervoor. De Russische president Vladimir Poetin dreigde deze week nog dat als die turbine niet terugkomt er nog minder gas kan worden geleverd.

De pijplijn is dus weer in gebruik, maar nog niet op volledige capaciteit. Momenteel wordt net als voor de sluiting 40 procent van de capaciteit gebruikt. Uit orders voor de uitvoer van gas bleek dat er voorlopig niet meer gas door de pijplijn stroomt naar Duitsland, en verder Europa in.

Het herstellen van de gasstroom betekent dat Europese lidstaten hun gasvoorraden weer kunnen aanvullen. De EU wil dat lidstaten hun voorraden tot zeker 80 procent hebben aangevuld voordat het winterseizoen begint.