EIB: eerste stroomverbinding Duitsland en Verenigd Koninkrijk

Dit jaar wordt gestart met het aanleggen van een stroomverbinding tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee worden de twee grootste energiemarkten van Europa voor het eerst met elkaar verbonden. De onderzeese hoogspanningskabel loopt van de Duitse deelstaat Nedersaksen langs de Nederlandse kust naar Isle of Grain in Kent.

De kabel heeft een lengte van 725 kilometer en heeft een capaciteit van 1400 megawatt, goed voor de stroombehoefte van miljoenen huishoudens. De nieuwe stroomverbinding moet een impuls geven aan het beleid voor hernieuwbare energie in Europa. Volgens de Europese Investeringsbank (EIB) heeft het project “grensoverschrijdende milieuvoordelen.”

“Dit project is grensverleggend voor de energietransitie, omdat het mogelijk maakt om windenergie op zee efficiĆ«nter in te zetten. Het project maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot te verminderen”, aldus de EIB. Ook draagt het volgens de investeringsbank bij aan het behalen van de Europese doelstelling voor de reductie van broeikasgasemissies van minimaal 55 procent in 2030.

Het aanleggen van de verbinding kost in totaal 2,8 miljard euro. De EIB financiert tot 400 miljoen euro van het project.