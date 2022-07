Facebook gaat TikTok achterna met nieuwe opzet hoofdpagina

Facebook verandert zijn belangrijkste feed en gaat meer video’s en foto’s tonen die gebruikers volgens algoritmes leuk kunnen vinden. Die beelden kunnen afkomstig zijn van accounts die wel of niet worden gevolgd door de gebruiker, meldt het socialemediabedrijf op zijn blog. Met die stappen lijkt Facebook het voorbeeld te volgen van de onder jongeren populaire video-app TikTok, die op zijn hoofdpagina ook persoonlijke aanbevelingen doet.

Een woordvoerder van Meta, het moederbedrijf van Facebook, zegt dat het merendeel van wat gebruikers voorgeschoteld krijgen op hun startpagina van bekende accounts komt die iemand volgt. Tegelijkertijd werkt Facebook hard aan een steeds beter werkend algoritme dat op basis van de interesses van de gebruiker nieuwe video’s en berichten aanbeveelt.

“Dit systeem gebruikt duizenden signalen om je te helpen orde te scheppen en content te rangschikken op een manier waarvan wij denken dat die het waardevolst voor je is”, schrijft het bedrijf in zijn blogspot.

Facebook is wereldwijd nog altijd het meest gebruikte socialemediaplatform. Maar de groei van Meta’s belangrijkste merk zit in het slop. Kenners wijten dat onder meer aan de populariteit van TikTok, eigendom van het Chinese Bytedance. Die app trok in enkele jaren tijd veel jonge gebruikers, die er zelf korte muziekvideo’s kunnen uploaden en bekijken. Gemiddeld besteden mensen ook meer tijd op TikTok dan op Facebook, meldde onderzoeksbureau Data.ai. Facebook en zustermerk Instagram kwamen als antwoord met hun eigen functie voor korte video’s, zogeheten Reels.