Ford heeft genoeg accu’s voor 600.000 elektrische auto’s per jaar

Ford Motor heeft zich verzekerd van de levering van voldoende batterijen om vanaf volgend jaar 600.000 elektrische voertuigen per jaar te kunnen produceren. Dat meldt de Amerikaanse autofabrikant donderdag in een verklaring. De productiedoelstelling voor de komende jaren is een enorme stap vooruit aangezien Ford vorig jaar in de Verenigde Staten maar 27.140 stekkervoertuigen heeft verkocht.

De automaker heeft onder meer een contract getekend met de Chinese acculeverancier Contemporary Amperex Technology. Ford meldde ook dat het al 70 procent van de batterijcapaciteit heeft veiliggesteld om vanaf 2026 jaarlijks meer dan 2 miljoen elektrische voertuigen te kunnen bouwen, een doelstelling die topman Jim Farley in maart bekendmaakte.

Ford kondigde eerder al aan samen met het Zuid-Koreaanse SK Innovation ruim 11 miljard dollar te investeren in drie batterijfabrieken en een assemblagefabriek voor elektrische auto’s in Tennessee en Kentucky. Het bedrijf verwacht dat de wereldwijde vraag naar elektrische voertuigen met meer dan 90 procent per jaar zal groeien.