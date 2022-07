Geldmaat: geldautomaten deze zomer vaker buiten gebruik

Geldautomaten zijn deze zomerperiode vaker buiten gebruik, waarschuwen Geldmaat en waardetransporteur Brink’s. Dat komt onder meer door een personeelstekort bij Brink’s, dat onvoldoende mensen heeft om de geldpunten bij te vullen. Dat kan er toe leiden dat consumenten die bijvoorbeeld in een winkel geld willen opnemen voor een lege automaat staan.

De bedrijven zeggen ook dat de vakantieperiode en ziekte leiden tot minder beschikbaar personeel en dat ze daardoor verwachten dat het in de zomerperiode minder goed lukt de geldautomaten te bevoorraden. “We doen er samen alles aan om aan de gevraagde capaciteit te voldoen, maar het kan zijn dat gedurende de zomerperiode een geldautomaat langer buiten gebruik is dan gemiddeld”, zegt Bas Rodenberg, directeur van Brink’s in Nederland.

Locaties die een hogere prioriteit hebben krijgen voorrang bij het legen en vullen van automaten. Dan gaat het bijvoorbeeld om automaten op toeristische plekken.

Geldmaat raadt consumenten en zakelijke klanten aan via de locatiewijzer alternatieve geldautomaten te zoeken en te kijken welke beschikbaar is. Ook adviseert Geldmaat “niet tot het laatste moment te wachten” met het storten of opnemen van geld. “Als meer mensen gespreid opnemen, scheelt dat in de piekbelasting”, zegt Peggy Corstens, directeur Operations bij Geldmaat.

Geldmaat wijst erop dat in veel winkels ook automaten zijn, maar dat mensen dat lang niet altijd weten. Deze staan onder meer in supermarkten van Albert Heijn, bij Primera, Bruna en Readshop. Winkeliers die met Brink’s samenwerken worden op hoogte gebracht. Eerder werd al de service aan ondernemers aangepast om het werk beter te kunnen verdelen, zegt het bedrijf.

Consumenten betalen al enkele jaren minder met contant geld en meer met de pinpas of de telefoon. Dat komt onder meer door de coronapandemie, toen winkeliers klanten vaker vroegen om te pinnen om zo persoonlijk contact te beperken. Ook moeten mensen nog wennen aan de nieuwe locaties van Geldmaat, zegt de uitbater.